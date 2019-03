Indexschwergewichte stützen Schweizer Börse

Zürich, 05. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag leicht zugelegt. Zwar trieben die Anleger neu aufgeflammten Konjunktursorgen um. Doch Kursgewinne bei den Indexschwergewichten verhinderten grössere Abgaben: Der SMI legte 0,1 Prozent zu auf 9399 Zähler.

Zuvor hatte die Wachstumsprognose der chinesischen Regierung die Angst vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft geschürt: Vor dem Hintergrund des Handelsdisputs mit den USA rechnet die Regierung in Peking für 2019 nur noch mit einem Wachstum von sechs bis 6,5 Prozent, nach 6,6 Prozent im Vorjahr. Daraufhin kamen vor allem Aktien jener Firmen unter Druck, deren Geschäftsmodell stark von der Wirtschaftsentwicklung abhängig ist. Gefragt waren hingegen Pharma- und Nahrungsmittelaktien, die als weniger schwankungsanfällig gelten.

Die Novartis-Aktie legte 1,1 Prozent zu. Der Pharmakonzern will an der Generikasparte Sandoz festhalten. Die Titel der Konkurrentin Roche waren 0,7 Prozent höher. Die Aktien des dritten Indexschwergewichts Nestle gewannen 0,8 Prozent an Wert.

Unter die Räder kam Richemont mit einem Kursabschlag von vier Prozent. Bank of America Merrill Lynch nahm die Empfehlung für den Luxusgüterkonzern auf “Underperform” zurück. Der strukturelle Gegenwind für die Uhrensparte des Unternehmens nehme zu, erklärten die Analysten der Bank. Die Anteile von Rivale Swatch sanken um 1,2 Prozent. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)