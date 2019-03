Schweizer Börse geht nach EZB-Konjunkturausblick auf Talfahrt

Zürich, 07. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag im Einklang mit anderen Aktienmärkten kräftig nachgegeben. Der Leitindex SMI sank um 1,1 Prozent auf 9297 Punkte. Für Abgabedruck sorgte vor allem die Europäische Zentralbank(EZB). Der düstere Konjunkturausblick der Euro-Währungshüter verunsicherte die Anleger.

Ganz oben auf der Verliererliste standen die Banken Credit Suisse, UBS und Julius Bär mit bis zu 3,3 Prozent Kursabschlag. Die EZB verschiebt die Zinswende bis mindestens zum Jahresende und niedrige Zinsen bedeuten weniger Verdienst für die Geldhäuser. Auch Anteile von konjunktursensiblen Unternehmen wie dem Elektrotechnikkonzern ABB, dem Personaldienstleister Adecco und den Luxusgüter-Herstellern Richemont und Swatch schmissen die Anleger aus den Depots. Die rote Laterne hielt jedoch das an sich als krisensicher geltende Indexschwergewicht Roche: Das Kursminus von 3,5 Prozent war allerdings dem Dividendenabschlag bei dem Pharmakonzern geschuldet.

Am breiten Markt brachen die Titel des Sensor-Herstellers Sensirion nach der Bekanntgabe eines Verlustjahres und einem verhaltenen Geschäftsausblick 13 Prozent ein. Die Titel von Ascom legten hingegen gut elf Prozent zu. Der Telekomausrüster will seine Dividende trotz eines Gewinnrückgangs bei 45 Rappen je Aktie stabil halten und hat steigende Ergebnismargen in Aussicht gestellt. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)