Schweizer Börse legt leicht zu - Kurssprung bei ABB

Zürich, 17. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch trotz Kursverlusten bei den Index-Schwergewichten zugelegt. Grund dafür war auch ein Kurssprung beim Elektrokonzern ABB nach dem überraschenden Rücktritt des langjährigen Firmenchefs Ulrich Spiesshofer. Zudem waren zyklische Werte und Bankaktien gefragt. Der SMI legte 0,2 Prozent zu auf 9596 Zähler. Zwischenzeitlich war der Index auf 9628 Punkte gestiegen und hatte damit an der bisherigen Jahreshöchstmarke von knapp 9629 Zählern gekratzt.

ABB wechselt mitten im größten Umbau der Firmengeschichte den Chef aus. Bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist, übernimmt Verwaltungsratspräsident Peter Voser. Die Aktie des Elektrokonzerns legte daraufhin knapp sechs Prozent zu.

Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse erhielten Rückenwind von Geschäftsergebnissen von Morgan Stanley und legten zwei und 2,5 Prozent zu. Die US-Bank verbuchte zwar einen Gewinnrückgang, schnitt damit aber besser ab, als von Analysten erwartet. Die Schweizer Institute legen ihre Quartalsbilanzen kommende Woche vor.

Unter Abgabedruck standen hingegen die Indexschwergewichte - allen voran die Aktien von Novartis. Jefferies hatte das Kursziel auf 95 von 105 Franken gesenkt. Die Genussscheine von Roche gaben knapp ein Prozent nach, obwohl der Pharmakonzern seine Prognose erhöht hatte. Die Nestle-Aktien gaben leicht nach. Der Nahrungsmittelkonzern will am Donnerstag Eckdaten zur Entwicklung im ersten Quartal präsentieren. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Holger Hansen.)