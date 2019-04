Gesundheitswerte bremsen Schweizer Börse vor Ostern

Zürich, 18. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat vor Ostern leicht angezogen. Der Leitindex SMI rückte 0,1 Prozent auf 9610 Punkte vor. Die im Vergleich zu anderen Börsenplätzen verhaltene Entwicklung war in erster Linie der Schwäche der im Bluechip-Barometer überdurchschnittlich stark vertretenen Gesundheitswerte geschuldet. Die Anteile der beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche verloren 0,5 beziehungsweise 0,1 Prozent an Wert, die Aktien des erst jüngst gelisteten Augenheilkonzerns Alcon brachen sogar 3,3 Prozent ein. Gesundheitswerte standen europaweit im Abseits, nachdem US-Anleger am Vortag Pharma- und Biotechwerte wegen der Diskussion um eine allgemeine Krankenversicherung auf den Markt geworfen hatten.

Unterstützung kam dagegen von Indexschwergewicht Nestle mit einem Kursplus von 0,8 Prozent. Der grösste Lebensmittelkonzern der Welt startete dank starker Zuwächse in Schwellenländern gut ins Jahr. Nestle erzielte im ersten Quartal ein um Sondereffekte bereinigtes organisches Wachstum von 3,4 Prozent und schnitt damit besser ab als vor Jahresfrist und als von Analysten erwartet.

Auf der Gewinnerseite zu finden waren auch konjunktursensitive Werte wie der Personaldienstleister Adecco und der Zementproduzent LafargeHolcim. Die Lonza-Anteile schnellten 3,2 Prozent hoch, nachdem der Pharmazulieferer erklärt hatte, er sei “solide” ins Jahr gestartet.

Am breiten Markt schossen die Aktien der GAM Holding 7,2 Prozent hoch. Um den schlingernden Fondsanbieter ranken sich immer wieder Übernahmespekulationen. Die Titel der Versandapotheke Zur Rose sanken um 2,7 Prozent. UBS hat die Empfehlung auf “Neutral” von “Buy” zurückgenommen. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)