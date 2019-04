Schweizer Börse legt leicht zu - Investoren warten auf Firmenzahlen

Zürich, 29. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag erneut zugelegt. Angetrieben von Finanzwerten und Firmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft zog der Leitindex SMI knapp 0,3 Prozent an auf 9751 Zähler. Zuvor hatte der Index bei 9753 Punkten einmal mehr ein neues Hoch markiert. Damit konnte sich die Schweizer Börse auch etwas von anderen europäischen Märkten absetzen.

Die Anleger verharrten in Lauerposition - auch weil Nachrichten von Unternehmen eher dünn gesät waren. Im Wochenverlauf nimmt die Berichtssaison jedoch wieder an Fahrt auf: Am Dienstag legen unter anderem Clariant und AMS Zahlen vor - Geberit, Swisscom und Swiss Re folgen im weiteren Verlauf der Woche.

Grösster Kursgewinner waren zu Wochenbeginn die Titel von UBS mit einem Plus von 1,5 Prozent. Die Grossbank hält am Donnerstag ihre Generalversammlung ab. Die Aktien der Credit Suisse legten 1,1 Prozent zu. Aber auch zyklische Werte wie Swatch, Adecco oder ABB waren gefragt.

Im Gegenzug trennten sich Investoren von Nestle-Titeln, die leicht nachgaben. Am breiten Markt rutschten die Santhera-Aktien knapp vier Prozent ab: Die Firma hat angesichts von Investitionen in klinische Entwicklungsprogramme und Vorbereitungen für Zulassungsanträge den Verlust 2018 auf 54,2 Millionen Franken ausgeweitet und prüft nun eine Kapitalerhöhung. Die Obseva-Titel legten hingegen gut drei Prozent zu. Der Wirkstoff Nolasiban hat sich in einer Phase III-Studie bei künstlichen Befruchtungen als sicher erwiesen. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt )