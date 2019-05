Handelsstreit hat Schweizer Börse wieder fest im Griff

Zürich, 06. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag den Rückwärtsgang eingelegt. Nach der vergleichsweise steten Höhenfahrt der vergangenen Wochen sackte der Leitindex SMI 1,1 Prozent ab auf 9634 Punkte. Grund dafür war der neu aufgeflammte Zollstreit zwischen den USA und China: US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende überraschend per Twitter die Erhöhung von Zöllen für chinesische Produkte angekündigt. Damit zerstreute er die Hoffnung vieler Börsianer auf eine gütliche Einigung im Handelsstreit. “Noch in der vergangenen Woche standen die Ampeln gemäss Kommentaren von der US-Seite auf Grün, jetzt stehen die Handelsgespräche auf der Kippe bzw. es kommt zumindest zu Verzögerungen”, erklärten die Experten der VP Bank.

Die Angst vor einem Wirtschaftsabschwung durch den Konflikt setzte insbesondere konjunkturzyklische Werte und Finanztitel unter Druck: Die Grossbanken UBS und Credit Suisse, der Elektrokonzern ABB, die Luxusgüterkonzerne Swatch und Richemont und der Zementkonzern LafargeHolcim verloren jeweils mehr als zwei Prozent. Die Aktien von UBS und ABB wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Gefragt waren hingegen Werte von als krisensicher geltenden Unternehmen: Die Nestle-Aktie legte 0,3 Prozent zu. Der Nahrungsmittelkonzern hält am Dienstag einen Investorentag in den USA ab. Die Novartis-Aktie stieg ebenfalls leicht, während die Genussscheine von Konkurrentin Roche trotz positiver Nachrichten zum Krebsmedikament Kadcyla 0,7 Prozent nachgaben.

Am breiten Markt legten die Titel von Landis+Gyr gut zehn Prozent zu, nachdem der Messtechnikkonzern seinen Gewinn 2018 mehr als verdoppelt hatte. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt )