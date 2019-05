Schweizer Anleger halten sich bedeckt - Italien und US-Daten bremsen

Zürich, 15. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch nach einem Handel in engen Spannen im späten Handel ins Plus gedreht. Der Leitindex SMI rückte 0,2 Prozent auf 9420 Punkte vor. Für Schub sorgte ein Bericht, dass US-Präsident Donald Trump die Entscheidung über Strafzölle auf europäische Autos um bis zu sechs Monate verschieben könnte. Die Angst vor einer erneuten Konfrontation der EU und Italiens um den Haushalt des Landes und schwache US-Wirtschaftsdaten bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger allerdings.

Bei den Bluechips hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage. An die Spitze setzte sich LafargeHolcim mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Der anhaltende Bauboom in wichtigen europäischen Märkten wie Deutschland hat dem Zementriesen einen soliden Jahresstart beschert. Gefragt waren auch die Anteile der Bauchemiefirma Sika und des Sanitärtechnik-Unternehmens Geberit.

Auf der Verliererseite weit oben zu finden waren die beiden Luxusgüter-Hersteller Swatch und Richemont mit 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent Kursabschlag. Für beide Firmen ist China ein wichtiger Markt und die Investoren sorgen sich um mögliche negative Auswirkungen des US-chinesischen Handelsstreit auf das Konsumklima. Auch von den Bankwerten Credit Suisse und UBS trennten sich die Anleger.

Am breiten Markt ermässigten sich die Medacta-Aktien um 0,5 Prozent. Credit Suisse, JP Morgan und UBS starteten nach dem Börsengang der Medizintechnikfirma im April die Analyse jeweils mit der Empfehlung “Neutral”. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)