Schweizer Börse legt zu - Gesundheitswerte gefragt

(neu: Schlusskurse)

* Ermutigende Signale im Handelsstreit zwischen USA und China

* Pharmatitel profitieren von guten Nachrichten bei Roche

Zürich, 16. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag kräftig zugelegt. Grund dafür waren vor allem ermutigende Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Leitindex SMI stieg um 1,9 Prozent auf 9660 Zähler. US-Präsident Donald Trump will die Entscheidung über Strafzölle auf europäische Autos Insidern zufolge um bis zu sechs Monate verschieben. Zudem stellten die USA die Fortsetzung der Handelsgespräche mit China in der kommenden Woche in Aussicht. Beides werteten Investoren als positive Zeichen und wagten sich zurück aufs Parkett, nachdem die Kurse in den vergangenen Tagen wegen des Zickzack-Kurses im Handelsstreit teils deutlich nachgegeben hatten.

Die Pharmatitel profitierten von guten Nachrichten: Roche hat in den USA grünes Licht für den Einsatz einer Medikamentenkombination gegen Leukämie erhalten und einen Erfolg bei der Tumorbekämpfung bei Kindern und Jugendlichen erzielt. Die Genussscheine legten 2,6 Prozent zu. Die Aktien der Konkurrentin Novartis kletterten um 1,9 Prozent. Die Titel des dritten Indexschwergewichts Nestle legten 1,8 Prozent zu. Der Lebensmittelkonzern will seine Hautpflege-Sparte für gut zehn Milliarden Franken an Finanzinvestoren verkaufen.

Die Alcon-Anteile legten 1,6 Prozent zu, obwohl Kosten in Zusammenhang mit der Abspaltung der Augenheilfirma von Novartis im ersten Quartal zu einem Betriebsverlust geführt hatten. Die Titel von Sunrise zogen 3,7 Prozent an. Der Telekomanbieter hatte seine Gewinnprognose leicht angehoben und hält an der geplanten milliardenschweren Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz fest. (Reporter: Angelika Gruber bearbeitet von Elke Ahlswede redigiert von Petra Jasper)