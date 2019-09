Schweizer Börse weiterhin im Aufwärtstrend

Zürich, 20. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse hat ihre stete Bergfahrt am Freitag fortgesetzt. Für Rückenwind sorgte die anhaltende Bereitschaft grosser Notenbanken für eine weiterhin lockere Geldpolitik, um die Konjunktur zu stützen. Der Schweizer Leitindex SMI legte 0,3 Prozent zu auf 10.092 Zähler. Nach der EZB und der US-Notenbank Fed hat am Freitag auch China den Referenzzins leicht gesenkt. Die Schweizerische Nationalbank hatte am Donnerstag auf eine weitere Zinssenkung vorerst verzichtet. Ganz ausräumen konnten die Zentralbanken die Sorgen der Anleger vor einem Wirtschaftsabschwung aber nicht: Denn gefragt waren vor allem jene Aktien, die als wenig konjunkturempfindlich und daher als vergleichsweise sichere Anlage gelten.

Dazu zählten die Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche mit einem Plus von 1,4 und 0,7 Prozent. Gefragt war darüber hinaus der Telekomkonzern Swisscom, der 0,8 Prozent zulegte.

Zu den Verlierern zählten hingegen zyklische Werte wie der Bauchemiekonzern Sika und der Personalvermittler Adecco, sowie die Bankaktien UBS und Credit Suisse und die Luxusgütertitel Swatch und Richemont.

Am breiten Markt gab die Sunrise-Aktie ihre Gewinne weitgehend ab, nachdem sich nach den kritischen Aktionären nun erstmals auch die Befürworter für die geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC zu Wort gemeldet hatten. “Die Transaktion macht strategisch extrem viel Sinn”, hatte einer der zehn größten Sunrise-Eigner zu Reuters gesagt. Doch zur Finanzierung der Übernahme plant Sunrise eine mehrere Milliarden schwere Kapitalerhöhung, was die Aktie drückt. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt )