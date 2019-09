Schweizer Börse zieht an - Defensive Schwergewichte gefragt

Zürich, 30. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI zog am Montag 0,3 Prozent auf 10.069 Punkte an. Geschuldet war das Plus in erster Linie den als defensiv geltenden, in unsicheren Zeiten gefragten Indexschwergewichten aus dem Pharma- und Lebensmittelsektor. Ein Branchentrend war allerdings nicht zu erkennen. Auch konjunktursensitive und Finanzwert fanden sich auf der Gewinnerseite, obwohl sich die Anleger wegen des andauernden Handelsstreits bedeckt hielten.

Die Anteile von Roche und Novartis stiegen um 0,7 beziehungsweise 0,3 Prozent. Die beiden Pharmariesen veröffentlichten am Krebsmediziner-Kongress ESMO gute Studiendaten für zahlreiche Medikamente. Die Aktien des dritten SMI-Riesen Nestle rückten 0,6 Prozent vor.

Die Titel der Credit Suisse stiegen vor dem in Kürze erwarteten Ergebnis einer von der Bank bei einer Anwaltskanzlei in Auftrag gegebenen Untersuchung der Affäre um die Überwachung des ehemaligen Credit-Suisse-Spitzenmanagers Iqbal Khan um 0,7 Prozent.

Gefragt waren auch die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Personaldienstleisters Adecco. Dagegen trennten sich die Anleger vom Zementkonzern LafargeHolcim, dem Luxusgüter-Hersteller Richemont und der Prüffirma SGS.

Am breiten Markt fielen die Sunrise-Anteile um 2,3 Prozent. Der Mobilfunkbetreiber wirbt mit einer deutlich geringeren Kapitalerhöhung um die Zustimmung seiner Aktionäre zur Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)