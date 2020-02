Virus-Furcht sorgt an Schweizer Börse für stärksten Einbruch seit Jahren

Zürich, 24. Feb (Reuters) - Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus hat die Schweizer Börse am Montag in die Tiefe gerissen. Der SMI sackte um 3,9 Prozent auf 10.677 Punkte ab. Das ist der stärkste Einbruch seit Jahren. Bei der Aufgabe der Franken-Anbindung an den Euro im Januar 2015 hatte das Börsenbarometer in einem Tag 8,7 Prozent verloren. Erkrankungen und Todesfälle in Italien und mehreren anderen Staaten schürten die Angst vor grösseren Belastungen für die weltweite Konjunktur. Der auch als “Angst-Barometer” bekannte Volatilitätsindex schoss um über ein Drittel in die Höhe.

Sämtliche 20 Schweizer Standardwerte gaben Boden preis. Tagesverlierer waren die Aktien des stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängigen Personalvermittlers Adecco mit einem Minus von 6,9 Prozent. Rund fünf Prozent büssten der Elektrotechnikkonzern ABB sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse ein. Am besten hielten sich die vergleichsweise krisensicheren Aktien des Telekomkonzerns Swisscom, die lediglich 0,9 Prozent einbüssten.

Bei den Nebenwerten legten die Immobiliengesellschaft Intershop und die Bank Linth nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen zu. Die AMS-Aktien verloren wegen Befürchtungen, das Coronavirus könnten dem Apple-Zulieferer zusetzen, 7,8 Prozent an Wert.

Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Hans-Edzard Busemann