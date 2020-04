Schweizer Börse dreht nach Wall-Street-Start ins Plus

Zürich, 23. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nach einem schwachen Start Boden gutgemacht und zugelegt. Der Leitindex SMI rückte 0,6 Prozent auf 9684 Punkte vor. Für Auftrieb sorgte vor allem die fester startende Wall Street. In New York reagierten die Anleger erleichtert auf die jüngsten Arbeitsmarktdaten.

An die Spitze der Standardwerte setzte sich die Grossbank UBS mit einem Wertzuwachs von 3,5 Prozent. Die Anfangs verschmähten Anteile von Rivale Credit Suisse zogen 1,6 Prozent an. Das zweitgrösste Schweizer Geldhaus schaffte im ersten Quartal trotz Coronavirus-Krise einen Gewinnsprung von 75 Prozent und legte die Latte für die europäische Branche hoch.

Mit ABB, Adecco, Richemont und Swatch waren konjunkturabhängige Werte gefragt, von denen die Anleger zuletzt eher die Finger gelassen hatten. Auch zu den Pharmariesen Roche und Novartis griffen Investoren.

Merklich gebremst wurde der Markt von Indexschwergewicht Nestle. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns büssten am Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen 1,1 Prozent ein.

Am breiten Markt schnellten die Durfry-Aktien 6,9 Prozent hoch. Der von den Reiseinschränkungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie schwer getroffene Duty-free-Shop-Betreiber hat sich zusätzliche Liquidität gesichert und sieht sich in der Lage, Umsatzeinbussen von bis zu 80 Prozent auch über längere Zeit zu verkraften. (Reporter: Paul Arnold redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)