Händler setzen auf eine Kurserholung an der Schweizer Börse

Zürich, 14. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Montag leicht höhere Kurse erwartet. Zwar seien die Anleger wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea weiterhin nervös. Doch Börsianer rechnen nach den kräftigen Kurseinbussen der Vorwoche mit einer technischen Erholung. Zudem sprechen die anziehenden US-Aktienfutures für einen freundliche Wochenstart der Wall Street.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 8910 Punkten. Der SMI-Future zog 0,7 Prozent auf 8937 Zähler an. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex mit einem Minus von gut drei Prozent den grössten Wochenverlust in diesem Jahr eingefahren.

Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gibt in der zu Ende gehenden Saison der Quartalsbilanzen kaum. Im Zentrum des Interesses dürften daher die Zentralbanken stehen: Am Mittwoch wird die US-Notenbank die Mitschnitte der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlichen. Am Donnerstag publiziert die Europäische Zentralbank (EZB) das entsprechende Protokoll.

Landis+Gyr hat das Quartal per Ende Juni mit einem bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 54,6 Millionen Dollar abgeschlossen. Den Quartalsumsatz bezifferte die im Juli vom angeschlagenen japanischen Toshiba-Konzern an die Börse gebrachte Messtechnik-Firma mit 433 Millionen Dollar. Der Investor Rudolf Maag hält Landis+Gyr zufolge eine Beteiligung 10,2 Prozent.

Die rumänische Steuerbehörde ANAF hat dem Stromkonzern Alpiq provisorisch 175 Millionen Euro Mehrwertsteuer, Gewinnsteuer und Strafsteuern für die Jahre 2010 bis 2014 in Rechnung gestellt. Alpiq bestreitet die Forderung und will eine allfällige endgültige Entscheidung der ANAF anfechten. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)