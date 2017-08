Finanzwerte führen Erholung der Schweizer Börse an

Zürich, 14. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Montag kräftig gestiegen. Händler sprachen von einer technischen Erholung nach den markanten Verlusten in der Vorwoche. Zudem lassen die anziehenden US-Aktienfutures einen freundliche Wochenstart der Wall Street erwarten, hiess es. Die Anleger seien wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea aber weiterhin nervös.

Der SMI stieg um 1,1 Prozent auf 8983 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex mit einem Minus von gut drei Prozent den grössten Wochenverlust in diesem Jahr eingefahren.

Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gab es in der sich dem Ende zuneigenden Berichtssaison kaum. Am Mittwoch und Donnerstag wollen mit Geberit Swiss Life und Swisscom die letzten drei Bluechip-Unternehmen über den Geschäftsgang informieren. Ausserdem stehen die Zwischenberichte einiger Firmen aus dem breiten Markt auf dem Programm. Im Zentrum des Interesses sehen Marktteilnehmer allerdings die Zentralbanken: Am Mittwoch wird die US-Notenbank die Mitschnitte der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlichen. Am Donnerstag publiziert die Europäische Zentralbank (EZB) das entsprechende Protokoll.

An die Spitze der Standardwerte setzten sich die Bankaktien Julius Bär, Credit Suisse und UBS sowie der Lebensversicherer Swiss Life mit Kursgewinnen von mehr als 1,5 Prozent. Von den Anteilen zyklischer Firmen zogen Adecco, Geberit, LafargeHolcim und Swatch gut ein Prozent an.

Aber auch die an sich eher als defensive Anlagen geltenden Index-Schwergewichte rückten zum Teil kräftig vor. Die Pharmawerte Novartis und Roche stiegen um 1,2 und 0,6 Prozent. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle wurden um 0,7 Prozent fester gehandelt.

Am breiten Markt waren die Titel von Landis+Gyr mit einem Plus von 2,6 Prozent gefragt. Die Messtechnik-Firma schloss das Quartal per Ende Juni mit einem bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 54,6 Millionen Dollar ab. Den Quartalsumsatz bezifferte die im Juli vom angeschlagenen japanischen Toshiba-Konzern an die Börse gebrachte Messtechnik-Firma mit 433 Millionen Dollar.

Die Evolva-Aktien fielen um 2,2 Prozent. Der Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen weitete den Verlust im ersten Halbjahr auf 20,3 Millionen Franken aus von 18,8 Millionen Franken Fehlbetrag im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um drei Prozent auf 3,6 Millionen Franken. Evolva rechnet 2017 mit einem stabilen Barmittelabfluss, der nach Firmenangaben durch die liquiden Mittel und die Finanzierungsfazilität von Yorkville gedeckt ist.

Die Aktien des Hotel- und Bauunternehmens Orascom stiegen am Tag vor dem Halbjahresbericht um 6,3 Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)