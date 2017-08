Händler erwarten Fortsetzung der Erholung an Schweizer Börse

Zürich, 15. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag fester erwartet. Der Nordkorea-Konflikt sei etwas in den Hintergrund getreten, sagten Händler. Nachdem der Konflikt nicht weiter eskaliert sei, hofften die Marktteilnehmer auf eine weitere Beruhigung, hiess es. In Fernost tendierten die Märkte denn auch freundlich.

Das Risiko, dass sich der Konflikt zuspitzen könne, sei angesichts der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump und auch von Koreas Machthaber Kim Jong-Un unbestreitbar. Gleichwohl bestehe Hoffnung, dass die Situation nicht eskaliere. "Zu viel hätten letztlich beide Parteien bei einer militärischen Auseinandersetzung zu verlieren", kommentierte die Zuger Bantleon Bank.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent fester mit 9038 Punkten. Der SMI Future notierte mit 9045 Zählern um 0,3 Prozent höher. Am Montag war der Leitindex um 1,7 Prozent gestiegen.

Impulse dürften von Konjunkturdaten ausgehen. Vor Börsenbeginn wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Analysten sagen einen weiteren Anstieg voraus. Am Nachmittag folgen die US-Einzelhandelsumsätze.

Auch firmenseitig gibt es Impulse. Der Aufzug- und Rolltreppen-Konzern Schindler hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 13 Prozent auf 419 Millionen Franken gesteigert. Der Auftragseingang legte dank einer starken Nachfrage aus Amerika um gut fünf Prozent auf 5,3 Milliarden Franken zu. Für das Gesamtjahr 2017 erwartet die Firma weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent in Lokalwährungen sowie einen Konzerngewinn zwischen 840 und 880 Millionen Franken. Händler sprachen von einem gemischten Bild: "Umsatz tiefer, operativ besser als erwartet", sagte ein Händler.

Der Lebensversicherer Swiss Life will sich im Rahmen seiner Strategieplanung für die Zeit nach 2018 Gedanken zur Weiterentwicklung des Kommissionsgeschäfts machen, wie Firmenchef Patrick Frost der NZZ sagte. "Thematisieren werden wir auch Akquisitionen, wobei wir zurückhaltend bleiben werden", sagte er.

Die Zahlen vorgelegt haben auch die Komponentenhersteller Phoenix Mecano und Elma, der Bau- und Hotelkonzern Orascom und der Maschinenbauer Tornos. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)