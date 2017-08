Schweizer Börse verliert an Schwung

Zürich, 15. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag nach einer festeren Eröffnung an Schwung verloren und leicht nachgegeben. Der Nordkorea-Konflikt sei etwas in den Hintergrund getreten, sagten Händler. Die Marktteilnehmer hofften auf eine weitere Beruhigung, hiess es. Dennoch verhielten sie sich vorsichtig, die Anschlusskäufe versiegten und die Kurse bröckelten ab.

Der SMI sank um 0,1 Prozent auf 9020 Zähler. Am Montag war der Leitindex um 1,7 Prozent gestiegen.

Das Risiko, dass sich der Konflikt zuspitzen könne, sei angesichts der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump und auch von Koreas Machthaber Kim Jong-Un unbestreitbar. Gleichwohl bestehe Hoffnung, dass die Situation nicht eskaliere. "Zu viel hätten letztlich beide Parteien bei einer militärischen Auseinandersetzung zu verlieren", kommentierte die Zuger Bantleon Bank.

Das Geschäft verlief laut Händlern in recht ruhigen Bahnen. Nach dem kräftigen Kursgewinn vom Montag seien Gewinnmitnahmen nichts Aussergewöhnliches. Die Anleger konzentrierten sich daher auf Aktien von Firmen, die mit ihren Ergebnisse aufwarteten.

Die Partizipationsscheine von Schindler sanken um ein Prozent. Händler sagten, der Halbjahresbericht sei gemischt ausgefallen. "Umsatz tiefer, operativ besser als erwartet", sagte ein Börsianer. Der Aufzug- und Rolltreppen-Konzern hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 13 Prozent auf 419 Millionen Franken gesteigert. Der Auftragseingang legte dank einer starken Nachfrage aus Amerika um gut fünf Prozent auf 5,3 Milliarden Franken zu. Für das Gesamtjahr 2017 erwartet die Firma weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent in Lokalwährungen sowie einen Konzerngewinn zwischen 840 und 880 Millionen Franken.

Gefragt waren die Aktien von Tornos. Der Drehautomatenhersteller habe besser als erwartet gearbeitet und die Verbesserungen weckten die Hoffnung, dass die Firma den Turnaround geschafft habe.

Stark im Aufwind waren die Aktien von Orascom mit plus vier Prozent. Der Bau- und Hotelkonzern habe ein gutes Zwischenergebnis für das erste Halbjahr und einen zuversichtlichen Ausblick abgeliefert.

Schwächer waren die Aktien von Phoenix Mecano. Der Komponentenhersteller hat im ersten Semester 2017 den Umsatz um zehn Prozent auf 319 Millionen Euro und den Gewinn um 4,7 Prozent auf 14,3 Millionen Euro gesteigert. Für das zweite Halbjahr erwartet die Firma ein weniger starkes Umsatzwachstum als in den ersten sechs Monaten und weiterhin ein Betriebsergebnis von 36 bis 40 Millionen Euro.

Bei den Standardwerten dominierten schwächere Kurse. Die Verluste waren aber auf weniger als ein Prozent limitiert. Die Gewinner des Vortages, die Banken Julius Bär und Credit Suisse sowie die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch sanken um 0,5 bis 0,8 Prozent.

Zu den wenigen Gewinnern zählten die Titel des Pharmazulieferers Lonza und des Pharmakonzerns Novartis sowie der Inspektionsfirma SGS und der Versicherung Zurich.

Die Aktien von Swiss Life sanken am Tag vor der Bilanzveröffentlichung um 0,2 Prozent. Der Lebensversicherer will sich im Rahmen seiner Strategieplanung für die Zeit nach 2018 Gedanken zur Weiterentwicklung des Kommissionsgeschäfts machen, wie Firmenchef Patrick Frost der NZZ sagte. "Thematisieren werden wir auch Akquisitionen, wobei wir zurückhaltend bleiben werden", sagte er. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)