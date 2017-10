Schweizer Börse schwächer erwartet - Nestle zieht an

Zürich, 26. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag im Einklang mit anderen europäischen Märkten tiefer starten. Händler erklärten, Sorgen vor einer Eskalation des Nordkorea-Konflikts bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un warf den USA vor, seinem Land den Krieg erklärt zu haben. Er liess Flugzeuge an die Ostküste Nordkoreas verlagern.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich gestellter Kurse um 0,4 Prozent tiefer mit 9107 Punkten. Der SMI-Future gab 0,2 Prozent auf 9101 Zählern nach. Am Montag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Anleger richten ihren Blick auch auf die Geldpolitik der USA. Die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, spricht am Abend (MESZ) in Cleveland zum Thema Inflation und Geldpolitik. Anleger hoffen vor allem auf konkretere Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs, nachdem die Fed für 2017 bereits eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt hat.

Im Mittelpunkt des Handels in der Schweiz dürfte Nestle stehen. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat sich ein neues Renditeziel gesetzt. Bis 2020 soll die bereinigte Ergebnismarge des Unternehmens auf 17,5 bis 18,5 Prozent steigen. Im Vorjahr lag sie bei 16 Prozent. An der strategischen Ausrichtung will der Konzern festhalten und vor allem in Kernbereiche wie Kaffee, Tiernahrung, Säuglingsnahrung und Wasser investieren. Die Nestle-Aktien wurden vorbörslich um 0,5 Prozent höher gestellt.

Sämtliche anderen Standardwerte gaben nach. Überdurchschnittliche Einbussen verzeichneten die Aktien zyklischer Unternehmen wie Adecco und ABB mit einem Minus von 0,8 Prozent. Die Grossbanken Credit Suisse und UBS gaben in ähnlichem Ausmass nach. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Angelika Gruber)