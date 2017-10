Schweizer Börse wird wenig verändert erwartet

Zürich, 27. Sep (Reuters) - An der Schweizer Börse dürften sich am Mittwoch die Aktivitäten zunächst in Grenzen halten. Nach wie vor sorgten sich die Anleger über die politischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA. Zudem werde es noch eine Zeit dauern, bis sich zeige, wie die neue deutsche Regierung zusammengesetzt werde.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9118 Zählern um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,2 Prozent auf 9113 Punkte. Am Vortag war der Leitindex um 0,3 Prozent gesunken.

Positive Impulse könnten vom Dollar ausgehen, der nach der Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen zugelegt hat. Yellen sagte, die unerwünscht niedrige Inflation stehe weiteren Zinserhöhungen nicht im Wege. Es sei unklug zu warten, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Teuerung erreicht sei.

Am Abend will US-Präsident Donald Trump nach achtmonatiger Vorbereitung die geplanten Steuersenkungen der Öffentlichkeit vorstellen.

Firmenspezifische Impulse seien rar, erklärten Händler. “Nestle könnte noch von positiven Analystenkommentaren profitieren”, sagte ein Händler. Mark Schneider, der Chef des Nahrungsmittelkonzerns, hatte am Dienstag auf einem Investorentag die Pläne vorgestellt, wie er den Weltmarktführer auf mehr Wachstum trimmen will.

Der Chef des aktivistischen Hedgefonds Third Point hat das Nestle-Management gelobt. “Sie haben einen grossartigen Job gemacht”, sagte Dan Loeb zu Nestle-Finanzchef Francois-Xavier Roger nach seiner Präsentation auf dem Investorentag vom Dienstag. Third Point hält eine 3,5 Milliarden-Dollar-Beteiligung an Nestle und fordert einen Umbau des Weltmarktführers. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)