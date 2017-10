Schweizer Börse dürfte Aufwärtstrend fortsetzen

Zürich, 03. Okt (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Dienstag festere Kurse erwartet. Neue Rekordstände an der Wall Street und der feste Dollar dürften die Anleger zu Käufen ermutigen, sagten Händlern. Zudem habe sich spreche die Charttechnik für einen weiteren Anstieg des SMI. Der Leitindex habe am Montag den seit Monaten hartnäckigen Widerstand bei 9200 Punkten überwunden. “Das gibt uns Luft nach oben. Ein Angriff auf das im Jahr 2007 erreichte Allzeithoch von 9548 Punkten ist möglich”, sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent fester mit 9263 Zählern. Der SMI-Future legte 0,4 Prozent auf 9246 Punkte zu. Am Montag war der SMI um 0,9 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen.

Da in Deutschland ein Feiertag ist, dürfte manch ein Marktteilnehmer dem Parkett fernbleiben und das Geschäft dürfte ruhiger als üblich verlaufen, hiess es.

Die Aktien von Adecco wurden im vorbörslichen Geschäft um 0,5 Prozent höher indiziert. Der Personalvermittler übernimmt die US-Karriereberatungsfirma Mullin International. Zum Kaufpreis für das in New York ansässige Unternehmen hielt sich der Weltmarktführer aus Zürich am Dienstag bedeckt. Mullin beschäftigt nach Angaben auf der Internetseite etwa 1400 Fachberater.

Für die Anteile von Temenos nannten Händler vorbörslich um 1,2 Prozent höhere Kurse. Die Bankensoftware-Firma hat die äthiopische Cooperative Bank of Oromia als Kunden gewonnen.