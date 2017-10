Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen

Zürich, 04. Okt (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Mittwoch keine stärkeren Kursänderungen erwartet. Nach dem Anstieg auf ein neues Zwei-Jahreshoch sei mit einer Atempause zu rechnen, sagten Händler. Zudem habe der Dollar etwas an Schwung verloren und die Lage in Spanien bleibe angespannt. Carles Puigdemont, der Chefs der Regionalregierung, erklärte, die Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien sei eine Frage von Tagen. Spaniens König Felipe bezeichnete die Lage in Katalonien als sehr ernst.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9279 Zählern um 0,05 Prozent niedriger. Der SMI Future notierte marginal leichter bei 9259 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex um 0,5 Prozent auf 9284 Zähler gestiegen.

Impulse werden vor allem von der Konjunkturseite erwartet. In den USA werden die Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP veröffentlicht und einen Vorgeschmack auf die amtlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag geben. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Stellenzuwachs von 172.000 im September nach 237.000 im August.

Im Blick haben die Anleger EFG International. Konzernchef Joachim Straehle gibt seine Funktion bei dem Vermögensverwalter zum Jahresende überraschend ab. Nachfolger werde der gegenwärtige Finanzchef Giorgio Pradelli. Die Integration der 2016 übernommenen Privatbank BSI sei auf Kurs und dürfte bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals werden laut Händlern höher erwartet. Der Arzneimittelhersteller hat mit Olympus eine exklusive Vereinbarung zum gemeinsamen Vertrieb von Eleview in den USA abgeschlossen. Eleview sei vor allem für die Entfernung komplexer Polypen geeignet. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)