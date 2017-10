Schweizer Börse wird eine Spur leichter gesehen

Zürich, 05. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag etwas niedriger erwartet. Die Anleger dürften sich angesichts der Katalonien-Krise vorsichtig verhalten. “Der Markt hat wegen der Entwicklung in Spanien an Schwung verloren. Die Investoren haben einen Gang zurückgeschaltet”, sagte ein Händler. “Nach Tagen steigender Kurse tut ein Marschhalt nur gut”, sagte ein anderer Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer mit 9274 Punkten. Der SMI Future notierte mit 9256 Punkten ebenfalls um 0,1 Prozent schwächer. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem Anstieg auf ein neues Jahreshoch die Gewinne wieder verloren und unverändert geschlossen.

Im Streit über die Unabhängigkeitbestrebungen Kataloniens bleiben die Fronten verhärtet. Der katalanische Regierungschef Puigdemont erneuerte seine Forderung nach einer Vermittlung in dem Konflikt, stiess damit aber bei der Zentralregierung in Madrid auf Ablehnung. Das Büro von Ministerpräsident Rajoy erklärte, zunächst müsse Puigdemont auf den Boden des Gesetzes zurückkehren. Die Ratingagentur S&P teilte mit, eine Herabstufung der Bonitätsnote Kataloniens zu prüfen.

Kursbewegende Impulse erhofften sich die Anleger auch von Konjunkturzahlen: Veröffentlicht werden die Auftragseingänge der US-Industrie und die wöchentlichen Angaben zum US-Arbeitsmarkt. Von diesen Zahlen und den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Bei den Aktien von Cosmo könnte der Aufwärtstrend noch etwas anhalten. Die US-Gesundheitsbehörde hat den Zulassungsantrag für Methylen Blau MMX angenommen. Nun habe die Behörde bis zum 21. Mai 2018 Zeit für eine umfassende Prüfung des Diagnostikums zur Erkennung von Dickdarmkrebs. Der Titel war am Mittwoch um vier Prozent gestiegen. Cosmo hatte über eine exklusive Vereinbarung mit der Firma Olympus zum gemeinsamen Vertrieb des Mittels Eleview in den USA berichtet. Die Substanz wird vor allem bei der Entfernung komplexer Polypen eingesetzt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)