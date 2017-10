Schweizer Börse wird vor US-Jobdaten etwas höher erwartet

Zürich, 06. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag wenig verändert bis leicht höher erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan dürften die Anleger zurück an den Markt locken, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI-Index vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9271 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,2 Prozent auf 9263 Zähler. Am Donnerstag hatte der Leitindex um 0,2 Prozent nachgegeben.

Allzu stark dürften die Kurse aber nicht steigen. “Vor den US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Anleger nicht weit aus dem Fenster lehnen”, sagte ein Börsianer. Von Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass die dortigen Firmen wegen der Serie von Wirbelstürmen, die Teile des Landes verwüstet haben, im September nur 90.000 neue Jobs geschaffen haben. Aus den Zahlen wollen Anleger Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank ziehen. “Eine Zinserhöhung im Dezember gilt allenthalben als sehr wahrscheinlich. Die Arbeitsmarktzahlen müssten schon äußerst schlecht ausfallen, um die Fed jetzt noch von ihrem Kurs abzubringen”, sagte James Athey, Investmentmanager vom Fondsverwalter Aberdeen Standard.

Im Blick haben dürften die Anleger die Aktien von Leonteq. Vorbörslich wurde der Titel um vier Prozent höher indiziert. Bei der Derivateboutique kommt es zu einem Führungswechsel. Der bisherige Geschäftsleiter und Mitgründer Jan Schock zieht sich aus der Geschäftsleitung zurück. Sein Nachfolger adinterim wird sein Stellvertreter und Finanzchef Marco Amato. Weiter hiess es, das dritte Quartal sei profitabel gewesen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)