Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Spanien im Blick

Zürich, 10. Okt (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Dienstag keine grösseren Kursbewegungen erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus China seien leicht negativ, sagten Händler. Zudem dürften die Marktteilnehmer die Entwicklung in Katalonien aufmerksam verfolgen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9261 Zählern praktisch unverändert. Der SMI Future notierte mit 9241 Punkten stabil. Am Montag hatte der Leitindex um 0,1 Prozent höher geschlossen.

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat für Dienstagabend (18.00) eine Rede im Parlament angekündigt und Experten erwarten, dass er die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Allerdings nimmt der Druck auf Separatisten zu, den Konflikt nicht zu verschärfen.

Ansonsten dürften sich die Marktteilnehmer auf die Aktien des Duft- und Aromenherstellers Givaudan und des Schraubenhandelsfirma Bossard konzentrieren, die Angaben zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal gemacht haben.

Die Aktien von Givaudan wurden im vorbörslichen Geschäft um 0,7 Prozent höher indiziert. Der Genfer Konzern hat den Umsatz im dritten Quartal 2017 um 7,7 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken gesteigert. Damit schnitt Givaudan etwas besser ab, als erwartet. Analysten hatten mit einem Erlös von 1,24 Milliarden Franken gerechnet. Givaudan bekräftigte zudem, den Umsatz bis 2020 aus eigener Kraft um jährlich vier bis fünf Prozent steigern zu wollen.

Die Aktien von Richemont und Swatch waren vorbörslich um ein Prozent höher. Die Titel profitieren vom Geschäftsergebnis des französischen Luxusgüterproduzenten LVMH, der mehr erlöst hat, als erwartet.