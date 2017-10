Schweizer Börse wird fester gesehen

Zürich, 11. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch höher gesehen. Angesichts positiver Vorgaben aus den USA, wo die Märkte täglich neue Rekorde markierten, und erfreulicher Konjunkturprognosen für die Weltwirtschaft dürften die Anleger ihre Bedenken laut Händlern beiseitelegen und ebenfalls zugreifen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9276 Punkten. Der SMI Future legte 0,1 Prozent auf 9266 Zähler zu. Am Dienstag war der Leitindex um 0,1 Prozent gestiegen.

Positiv aufgenommen werde der vorläufige Verzicht Kataloniens auf die Ausrufung der Unabhängigkeit. Dies dürfte bei den Anlegern für Erleichterung sorgen, hiess es. “Allerdings könnte uns dieses Problem noch einige Zeit beschäftigen”, sagte ein Börsianer. Spaniens Ministerpräsident Rajoy will heute im Parlament in der Hauptstadt darauf antworten. Das Kabinett soll am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Kursbewegende Impulse erwarten die Händler ausserdem vom Beginn der US-Bilanzsaison und der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Abend. Davon werden Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed erhofft. Am Nachmittag veröffentlicht der Vermögensverwalter BlackRock seine Ergebnisse.

Im vorbörslichen Geschäft fielen die Aktien von Cembra Money Bank mit einem um knapp ein Prozent höher indizierten Kurs auf. Die Kreditbank übernimmt die EFL Autoleasing. Die Winterthurer Firma biete Fahrzeugfinanzierungen an und hatte Ende Juni Kreditforderungen von rund 280 Millionen Franken ausstehend. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt