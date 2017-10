Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas höher gesehen

Zürich, 13. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag etwas höher gesehen. Allzu starke Kursgewinne seien aber nicht zu erwarten. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI mit 9306 Zählern um 0,1 Prozent fester. Der SMI Future notierte mit 9295 Punkten um 0,1 Prozent höher. Am Donnerstag hatte der Leitindex nach einem neuen Jahreshoch um 0,35 Prozent höher geschlossen.

Wie stark die Gewinne ausfallen, dürfte davon beeinflusst werden, wie die Marktteilnehmer auf die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturzahlen reagierten, sagte ein Händler. Veröffentlicht werden die Konsumentenpreise. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie schnell die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erhöht. Die Erzeugerpreise waren am Donnerstag in der Kernrate höher als erwartet ausgefallen und hatten damit die Spekulationen über Zinserhöhungen angeheizt.

Zudem geht die US-Bilanzsaison in eine weitere Runde. “Der Auftakt in die US-Bilanzsaison ist bisher enttäuschend ausgefallen”, sagte ein Händler. Die Aktien der Grossbanken JP Morgan und Citigroup hatten trotz höherer Gewinne Terrain eingebüsst. Heute Freitag gewähren die Bank of America and Wells Fargo Einblick in ihre Bücher.

Kommende Woche legen unter anderem der Logistikkonzern Kühne+Nagel, der Pharmariese Roche und der Nahrungsmittelhersteller Nestle die Zwischenberichte vor.

In der Schweiz sind firmenspezifische und kursbewegende Impulse bisher eher dünn gesät. Im vorbörslichen Handel wurden die Aktien von Ascom um knapp ein Prozent höher indiziert. Der Telekom-Ausrüster hat mit GE Healthcare ein Vertriebsabkommen für ein Überwachungssystem für Intensivstationen in Europa abgeschlossen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)