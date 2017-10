Schweizer Börse dürfte Aufwärtstrend fortsetzen

Zürich, 16. Okt (Reuters) - An der Schweizer Börse werden zum Wochenstart höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus Fernost dürften die Anleger zu Anschlusskäufen ermuntern, hiess es am Markt. “Der Schwung der vergangenen Wochen dürfte noch etwas anhalten”, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9310 Punkten nahezu unverändert. Der SMI Future notierte mit 9307 Zählern um 0,1 Prozent fester. Am Freitag war der Leitindex um 0,15 Prozent gestiegen und hatte damit die fünfte Woche in Folge mit einem Gewinn beendet.

Allzu weit dürften sich die Anleger aber nicht aus dem Fenster lehnen. In Spanien läuft das Ultimatum der Zentralregierung in Madrid aus.[ nL8N1MQ0LI] Bis zum Vormittag soll der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont erklären, ob er einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt habe oder nicht. Puigdemont hatte die Entscheidung über die Loslösung der Region von Spanien zunächst ausgesetzt.

Am Nachmittag dürften die Marktteilnehmer ihren Blick in die USA richten, wo das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York, der Empire Index, veröffentlicht wird. Von den Zahlen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Tiefere Kurse erwarteten die Händler bei den Aktien von Kühne+Nagel. Der Logistikkonzern hat den Gewinn in den ersten neun Monaten 2017 um 1,3 Prozent auf 540 Millionen Franken gesteigert und damit leicht tiefer als erwartet abgeschnitten. Der Logistikkonzern ist zuversichtlich, die für das Gesamtjahr gesteckten Renditeziele erreichen zu können. Vorbörslich wurde die Aktie um 0,8 Prozent tiefer indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)