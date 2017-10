Schweizer Börse wird fester erwartet - Credit Suisse im Fokus

Zürich, 18. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch etwas fester erwartet. Der anhaltende Rekordlauf an der Wall Street, der festere Dollar und die bisher gut verlaufende Bilanzsaison dürften die Anleger zu Käufen veranlassen, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9277 Zählern. Der SMI-Future gab 0,1 Prozent auf 9262 Punkte nach. Am Dienstag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Weiter im Mittelpunkt stehen dürfte die Credit Suisse, die ins Visier des aktivistischen Investors RBR Capital geraten ist. Grossaktionär Harris Associates will einem Bericht der “Financial Times” zufolge das Management der zweitgrössten Schweizer Bank dazu drängen, sich die RBR-Forderungen genauer anzusehen. Dazu zähle der US-Fonds etwa die Idee, den Sitz der Investmentbank-Tochter in die USA zu verlegen, schreibt die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Zwar billige Harris dem Vorhaben von RBR insgesamt wenig Wert zu, doch einige Punkte rechtfertigen eine nochmalige Überlegung, wie Harris-Manager David Herro sagte. Harris kontrolliert Reuters Daten zufolge fünf Prozent des Aktienkapitals der Credit Suisse und ist damit der größter Eigentümer.

Handelsimpulse erhoffen sich Händler von der Bilanzsaison, die auch in der Schweiz Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag veröffentlichen unter anderem der Pharmakonzern Roche und der Nahrungsmittelkonzern Nestle Umsatzzahlen. Mittwoch nach Börsenschluss in Europa wird zudem in den USA der Konjunkturbericht “Beige Book” der Notenbank veröffentlicht, von dem Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung erwartet werden. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)