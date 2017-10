Schweizer Börse - Händler erwarten Erholung zum Wochenschluss

Zürich, 20. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag etwas höher erwartet. Positive Vorgaben aus den USA, wo sich die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch zum Teil erholt hatten, sowie der schwächelnde Franken, der die Produkte schweizerischer Hersteller auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger macht, sollten den Beteiligungspapieren Schwung verleihen, sagten Händler. Möglicherweise trage auch der kleine Verfallstermin an der Eurex zu einer festeren Tendenz bei.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9257 Zählern um 0,25 Prozent höher. Der SMI Future legte 0,3 Prozent auf 9249 Punkte zu. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,8 Prozent gefallen.

Wegen der anhaltenden Katalonien-Krise dürften sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nachdem die katalanische Regionalregierung am Donnerstag ein zweites Ultimatum ignoriert hatte, sich klar zur Einheit Spaniens zu bekennen, kündigte Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy an, seine Regierung werde am Samstag die formelle Machtübernahme in der autonomen Provinz einleiten.

Die Aktien von Swiss Re wurden im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent höher gestellt. Die jüngsten Hurrikans und die Erdbeben in Mexiko kommen den Rückversicherer teuer zu stehen. Der Konzern erwarte daraus im dritten Quartal eine Schadenbelastung von 3,6 Milliarden Dollar (nach Retrozession und vor Steuern). Davon entfielen 175 Millionen Dollar auf die beiden Erdbeben in Mexiko. Bei den eigenen Plänen müsse Swiss Re trotzdem keine Abstriche machen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)