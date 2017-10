Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 23. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit höheren Kursen in die neue Woche starten. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sprächen für anziehende Aktienpreise, sagten Händler. In den USA waren die Kurse am Freitag nach Börsenschluss in Europa noch gestiegen und in Japan sorgte der Wahlsieg des konservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei der Parlamentswahl für anziehende Preise.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9253 Zählern. Der SMI Future<FSMIc1< stieg um 0,15 Prozent auf 9226 Zähler. Am Freitag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Gedämpft werden könnte die Zuversicht durch die Katalonien-Krise. Die Regierungen in Barcelona und Madrid treiben den Konflikt auf die Spitze. Die von Ministerpräsident Mariano Rajoy angestossene Entmachtung der Separatisten löste in Katalonien am Wochenende Widerstand und scharfe Kritik aus.

Impulse dürften in der neuen Woche von der laufenden Bilanzsaison ausgehen. Darunter sind Schwergewichte wie der Pharmakonzern Novartis, der Lifthersteller Schindler, die Grossbank UBS und der Zementriese LafargeHolcim.

Höhere Kurse erwarteten Händler für die Aktien von Meyer Burger und Basilea. Der Zulieferer für die Solarindustrie hat einen 45 Millionen Franken schweren Auftrag von einem italienischen Kunden erhalten. Der Arzneimittelhersteller Basilea erhält von Astellas für das Antimyotikum Cresemba eine Meilensteinzahlung von fünf Millionen Dollar. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)