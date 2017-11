Schweizer Börse dürfte wenig verändert starten

Zürich, 09. Nov (Reuters) - An der Schweizer Börse rechnen Händler am Donnerstag zum Start nicht mit stärkeren Kursausschlägen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien wenig richtungsweisend. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9258 Punkten um 0,1 Prozent leichter. Der SMI-Future ermässigte sich geringfügig auf 9241 Zähler. Am Mittwoch war der Leitindex um ein halbes Prozent gestiegen.

Im Verlauf könnten dann die zahlreichen Zwischenbilanzen bei einzelnen Werte oder Sektoren für Bewegung sorgen, hiess es. Zudem stehen am Nachmittag mit den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten erstmals in dieser Woche relevante Konjunkturzahlen auf dem Programm.

In der Schweiz dürften die Anleger den Blick etwa auf Zurich Insurance Group richten. Der Versicherer ist in den den ersten neun Monaten auf der Stelle getreten. In der grössten Sparte Schaden- und Unfallversicherung sanken die Prämieneinnahmen um zwei Prozent auf 25,35 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung stagnierten die Prämieneinnahmen mit 3,47 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau. Gewinnzahlen gab das Unternehmen nicht bekannt. Im vorbörslichen Handel wurden die Aktien geringfügig tiefer indiziert.

Etwas höhere Kurse nannten Händler für die Anteile von Ypsomed. Der Injektions- und Infusionssysteme-Hersteller steigerte im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz um 15 Prozent auf 213,4 Millionen Franken und den Gewinn um 23 von 22,4 Millionen Franken. Für das ganze Geschäftsjahr 2017/18 wird neu ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent und ein Betriebsgewinn von etwa 60 Millionen Franken in Aussicht gestellt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)