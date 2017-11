Hoffnung auf US-Steuerreform schiebt Schweizer Börse an

Zürich, 17. Nov (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag an ihren jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen können. Für gute Stimmung sorge das Vorankommen der geplanten Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, sagten Händler. Der Finanzausschuss des Senats hatte für den Gesetzesentwurf gestimmt und, der nun der ganzen Kongresskammer zur Abstimmung vorgelegt werden kann. Zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus eine eigene Version verabschiedet. Von der Steuerreform wird an den Märkten ein Schub für die US-Konjunktur erhofft. Der SMI gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 9168 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex bereits 0,6 Prozent zugelegt.

Gefragt waren vor allem Finanzwerte. Die Aktien von Credit Suisse stiegen 0,4 Prozent. Die Titel des Vermögensverwalters Julius Bär standen mit einem Plus von 0,9 Prozent zuoberst in der Gunst der Anleger.

Bei den Pharmawerten gewannen Novartis-Papiere 0,6 Prozent. Roche hinkte mit einem Anstieg von 0,2 Prozent etwas hinterher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab grünes Licht für den Einsatz des Mittels Hemlibra zur Behandlung der Bluterkrankheit. Allerdings versah sie das Medikament mit einer Sicherheitswarnung.

Zu den Verlierern gehörten die Aktien von konjunkturempfindlichen Unternehmen wie den Luxusgüterherstellern Richemont und Swatch.

Bei den Nebenwerten verzeichneten Zehnder-Papiere einen Kurssprung von vier Prozent. Der aktivistische Investor Veraison hat sich mit 3,17 Prozent an dem Heizkörperhersteller beteiligt.

