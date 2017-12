Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen

Zürich, 28. Nov (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag in enger Spanne erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost liessen keine stärkere Erholung von den Vortageseinbussen erwarten, sagten Händler. Sie hofften, dass die Aktien, die am Montag besonders stark gefallen waren, einen Teil der Abschläge wettmachen können.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9258 Punkten um 0,1 Prozent niedriger. Der SMI Future notierte mit 9263 Zählern um 0,3 Prozent tiefer. Am Montag war der Leitindex um 0,7 Prozent gefallen.

Impulse erhofften sich die Anleger von der Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, vor dem Bankausschuss des US-Senats. Im Zentrum des Interesses stünden Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Verbrauchervertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.

Die Titel von Clariant wurden vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer indiziert. Grossaktionär White Tale will nach der Abfuhr von Clariant seine Anliegen nun den übrigen Eignern des Spezialchemiekonzerns unterbreiten. Die Pläne der Firma seien enttäuschend. White Tale wies die Darstellung von Clariant zurück, dass es dem Anleger letztlich um eine Aufspaltung des Konzerns gehe. White Tale sei ein langfristiger Investor.

Die Aktien von Julius Bär, die am Vortag nach der Mitteilung über den Abgang des langjährigen Konzernchefs Boris Collardi um mehr als sechs Prozent eingebrochen waren, wurden vorbörslich um 0,1 Prozent leichter indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)