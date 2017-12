Schweizer Börse wird leichter gesehen

Zürich, 05. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Den negativen Vorgaben aus den USA und Asien werde sich die Schweiz wohl nicht entziehen können, sagten Händler. “Der Schwung ist bereits wieder weg”, erklärte ein Marktteilnehmer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9324 Zählern um 0,1 Prozent niedriger. Der SMI Future sank marginal auf 9327 Punkte. Am Montag war der Leitindex um 0,6 Prozent gestiegen.

Nachdem der US-Senat am Wochenende den Gesetzentwurf für die Steuerreform von Präsident Donald Trump verabschiedet hat, fehle nun der Schub für weitere Gewinne, hiess es am Markt. Zudem müsse die Vorlage noch mit der Reform des Repräsentantenhauses abgeglichen werden, ehe sie in Kraft treten könne.

“Mit der Steuerreform hat Trump sein wichtigstes Pulver verschossen - was soll danach noch an wirtschaftspolitischen Impulsen kommen?”, hiess es in einem Kommentar der Zuger Bantleon Bank.

Kurzfristige könnten Impulse von den Einkaufsmanagerindizes der Euro-Zone und den USA ausgehen, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Zudem dürfte im US-Senat der künftige Fed-Chef Jerome Powell die erste Hürde im Nominierungsverfahren nehmen, wenn der zuständigen Ausschuss für ihn stimmt. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat gilt seine Ernennung als so gut wie sicher.

Die Aktien von Temenos wurden vorbörslich um 1,4 Prozent höher indiziert. Die grösste lateinamerikanische Bank Itau hat für ihr Privatebanking eine Technologieplattform des Bankensoftwareherstellers gewählt.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt