Schweizer Börse dürfte die Woche fester beginnen

Zürich, 11. Dez (Reuters) - An der Schweizer Börse dürfte mit höheren Kursen in die neue Woche starten. Händler erwarten Schub durch gute Vorgaben aus den USA und Asien. Die Wall Street hatte am Freitag nach Börsenschluss in Europa die Kursgewinne ausgebaut und in Tokio schloss der Nikkei-Index am Montag um 0,6 Prozent höher. In China stieg der Shanghai Composite ebenfalls um 0,6 Prozent.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher mit 9351 Punkten. Der SMI-Future zog um 0,1 Prozent auf 9343 Zähler. Am Freitag war der Leitindex um ein halbes Prozent gestiegen.

Allzu weit dürften sich die Anleger Händlern zufolge aber wohl nicht aus dem Fenster lehnen. “Wir stehen am Beginn einer Woche, in der die Zentralbanken die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen”, sagte ein Börsianer. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank ihren Zinsentscheid. Volkswirtschafter erwarten, dass die Fed zum dritten Mal im laufenden Jahr den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Am Donnerstag werden die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitischen Beschlüsse bekanntgeben. Von ihren werden keine Änderungen erwartet.

Im vorbörslichen Handel fielen die Genussscheine von Roche mit einem Kursplus von einem Prozent auf. Die Krebs-Immuntherapie Tecentriq hat sich zur Therapie einer weiteren Tumorart empfohlen. Das Medikament verringerte in Kombination mit der Roche-Arznei Avastin in einer spätklinischen Phase-III-Studie das Risiko für eine Verschlechterung von Nierenkrebs. Der Pharmakonzern veröffentlichte zudem beim ASH-Medizinerkongress gute klinische Daten für das Krebsmedikament Polatuzumab Vedotin zur Behandlung der Blutkrebsart diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom und die Arznei Hemlibra gegen Hämophilie.

Die Swatch-Aktien wurden vorbörslich um 1,7 Prozent höher indiziert. Credit Suisse hat die Empfehlung auf “Outperform” von “Underperform” angehoben und das Kursziel auf 460 von 280 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)