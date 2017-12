Positive Auslandvorgaben schieben Schweizer Börse an

Zürich, 11. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit höheren Kursen in die neue Woche gestartet. Gute Vorgaben aus den USA, wo an der Wall Street am Freitag nach Börsenschluss in Europa die Kursgewinne noch ausgebaut wurden, und in Asien stimmten die Anleger zuversichtlich. Der SMI stieg um 0,1 Prozent auf 9332 Zähler. Am Freitag war der Leitindex um ein halbes Prozent gestiegen.

Im Verlauf verlor der Markt aber wieder etwas an Schwung. Die Anleger sein vorsichtig, sagten Händler. “Wir stehen am Beginn einer Woche, in der die Zentralbanken die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen”, sagte ein Börsianer. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank ihren Zinsentscheid. Volkswirtschafter erwarten, dass die Fed zum dritten Mal im laufenden Jahr den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Am Donnerstag werden die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitischen Beschlüsse bekanntgeben. Von ihren werden keine Änderungen erwartet.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Swatch, die um 2,4 Prozent anzogen. Credit Suisse hat die Empfehlung auf “Outperform” von “Underperform” angehoben und das Kursziel auf 460 von 280 Franken erhöht.

Die Anteile von Rivale Richemont waren um 0,4 Prozent fester.

Die Aktien zyklischer Firmen tendierten im Verlauf dagegen meist etwas schwächer. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns ABB , der Chemiefirma Clariant und des Zementherstellers LafargeHolcim schwächten sich ab.

Die schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche rückten leicht vor. Die Roche-Krebs-Immuntherapie Tecentriq hat sich zur Therapie einer weiteren Tumorart empfohlen. Das Medikament verringerte in Kombination mit der Roche-Arznei Avastin in einer spätklinischen Phase-III-Studie das Risiko für eine Verschlechterung von Nierenkrebs. Der Pharmakonzern veröffentlichte zudem beim ASH-Medizinerkongress gute klinische Daten für das Krebsmedikament Polatuzumab Vedotin zur Behandlung der Blutkrebsart diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom und die Arznei Hemlibra gegen Hämophilie.

Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle gewannen ein Viertelprozent.

Mehrheitlich anziehende Kurse verzeichneten die Aktien der Banken: Credit Suisse legten um 0,7 Prozent zu und UBS gewannen 0,6 Prozent. Bei den Versicherungen schwächten sich Zurich um 0,5 Prozent ab. Barclays hat die Empfehlung auf “Equal weight” von “Overweight” gesenkt.

Die Papiere von Swisscom verloren 0,3 Prozent. Citigroup stufte den Telekomwert auf “Neutral” von “Buy”.

Am breiten Markt fielen die Aktien von Newron mit plus 3,6 Prozent auf. Der Arzneimittelhersteller verfügt nach einer Privatplatzierung über 60 Millionen Euro liquide Mittel und sieht sich damit bis ins Jahr 2020 finanziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)