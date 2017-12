Schweizer Börse dürfte etwas zulegen

Zürich, 12. Dez (Reuters) - Die Anleger an der Schweizer Börse dürften am Dienstag keine grossen Wetten eingehen. Vor den in den kommenden Tagen anstehenden Zinsentscheidungen wollten sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagten Händler. Im Laufe der Woche werden die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank, die Schweizer Notenbank und die Bank of England ihre letzten Zinsentscheide für 2017 bekanntgeben.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich 0,2 Prozent höher mit 9329 Punkten. Der SMI-Future zog um 0,2 Prozent auf 9331 Zähler an. Am Montag hatte der Leitindex minimal tiefer geschlossen.

Die Standardwerte zogen vorbörslich meist etwas an. Im Fokus dürfte unter anderem Zurich stehen. Der Versicherer übernimmt für umgerechnet 2,14 Milliarden Dollar das Lebensversicherungsgeschäft der Finanzgruppe ANZ. Die Übernahme in Australien ist der größten Zukauf seit 2011. Zurich steigt damit zum führenden Lebensversicherer für Privatkunden in Australien mit einem Marktanteil von 19 Prozent auf. Vorbörslich war die Aktie 0,6 Prozent höher. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt)