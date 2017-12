Schweizer Börse startet vor Zinsrunden schwächer

Zürich, 12. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Dienstag mit Kursverlusten in den Tag gestartet. Der Handel war von Zurückhaltung geprägt, erklärte ein Marktbeobachter. Im Vorfeld der Zinssitzungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank von England (BoE) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hielten sich die Anleger bedeckt. Der SMI sank um 0,2 Prozent auf 9299 Punkte.

Eröffnet wird der geldpolitische Reigen von den amerikanischen Währungshütern. Die Federal Reserve dürfte ihren Leitzins voraussichtlich zum dritten mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf 1,25 bis 1,5 Prozent anheben. Die Fed-Entscheidung wird am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa erwartet. Am Donnerstag folgen dann die EZB, die BoE und die SNB. Von allen drei Zentralbanken erwarten Ökonomen ein Festhalten am bisherigen geldpolitischen Kurs.

Bei den Schweizer Standardwerten überwogen die Verlierer, wobei die Kursabschläge weniger als ein Prozent betrugen. Die rote Laterne hatte Swatch mit einem Minus von 0,6 Prozent. Der Uhrenwert war am Montag nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse kräftig gestiegen.

Ein Sektortrend war nicht erkennbar. Neben konjunktursensiblen Unternehmen wie dem Personaldienstleister Adecco und dem Zementproduzenten LafargeHolcim verloren auch der als defensive Anlage geltende Arzneimittelhersteller Roche sowie Finanzkonzerne wie die Grossbank Credit Suisse und der Rückversicherer Swiss Re bis zu ein halbes Prozent an Wert.

Der milliardenschwere Zukauf der Zurich Insurance Group schlug keine grossen Wellen. Die Zurich-Aktien gaben 0,2 Prozent nach und entwickelten sich damit im Einklang mit dem europäischen Sektorindex. Der Versicherer übernimmt für umgerechnet 2,1 Milliarden Dollar das Lebensversicherungsgeschäft der Finanzgruppe ANZ. Die Übernahme in Australien ist der grössten Zukauf seit 2011.

Am breiten Markt fielen die Aktien von Dormakaba um 2,8 Prozent auf 923,50 Franken. UBS hat die Empfehlung für die Schliesstechnik-Firma auf “Sell” zurückgenommen und das Kursziel auf 760 Franken gesenkt.

Die Anteile von Elma schnellten 4,2 Prozent hoch. Der Hersteller von Elektronik-Gehäusen steigerte in den ersten elf Monaten Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich und stellte für 2017 rund vier Millionen Franken Nettogewinn in Aussicht.

Die Titel von AMS gaben 1,5 Prozent nach. Das Chip- und Sensorunternehmen bekräftigte vor einer Investorenveranstaltung in Singapur seine Prognosen. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt)