Schweizer Anleger halten sich vor US-Zinsbeschluss zurück

Zürich, 13. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag wenige Stunden vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed etwas abgeschwächt. Die Anleger hielten sich zurück, sagten Händler. Daher bröckelten die Kurse leicht ab. Der SMI notierte mit 9348 Punkten um 0,1 Prozent tiefer. Am Dienstag war der Leitindex um ein halbes Prozent gestiegen.

Die Ökonomen erwarten mehrheitlich, dass die Fed am Abend die Anhebung des Fed-Schlüsselsatzes um einen Viertel Prozentpunkt auf 1,25 bis 1,5 Prozent mitteilen wird. Daher konzentrieren sich Börsianer auf Hinweise zur Geldpolitik im kommenden Jahr. Weitere Impulse erhoffen sich die Anleger von den Angaben zur Industrieproduktion der Euro-Zone und von den US-Verbraucherpreisen.

Am Donnerstag folgen die Zinsbeschlüsse der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Bank of England und der Europäischen Zentralbank (EZB). Von ihnen wird keine Zinsänderung erwartet.

“Gründe, um nichts tun zu müssen, gibt es zuhauf”, sagte ein Händler. Nach den Zinsbeschlüssen sei tendenziell mit nachgegeben Kursen zu rechnen.

Bei den Standardwerten führten Finanzwerte die Gewinner an. Die Kursänderungen waren aber gering. An die Spitze setzten sich die Anteile von Zurich mit plus 0,7 Prozent. Der Versicherer hatte am Dienstag mitgeteilt, er übernehme für 2,1 Milliarden Dollar das Lebensversicherungsgeschäft der Finanzgruppe ANZ. Die Übernahme in Australien ist der grösste Zukauf seit 2011.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie des Lebensversicherers Swiss Life waren um 0,3 Prozent höher.

Bei den Verlierern standen die Aktien von Julius Bär mit minus 0,7 Prozent an erster Stelle. Goldman Sachs stufte die Empfehlung auf “Neutral” von “Buy” herab.

Ebenfalls leichtere Kurse verbuchten die Aktien zyklischer Firmen wie des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Uhrenherstellers Swatch, des Personalvermittlers Adecco und der Bauchemiefirma Sika.

Die schwergewichtigen Anteile der Pharmakonzerne Roche und Novartis schwächten sich um 0,2 Prozent ab. Nestle, das dritte Schwergewicht, verlor ebenfalls leicht an Wert.

Am breiten Markt legten die Aktien von AMS um gut ein Prozent zu. JP Morgan stufte den Titel auf “Overweight” von “Neutral” hoch. Der Sensorenhersteller hatte am Vortag auf einer Investorenpräsentation seine Ziele bestätigt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)