Schweizer Börse startet vor SNB-Entscheidung leichter

Zürich, 14. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag mit etwas leichteren Kursen in den Handel gestartet. “Die Marktteilnehmer warten auf die Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank und halten sich bis dahin zurück”, sagte ein Händler. Der SMI gab 0,3 Prozent auf 9363 Zähler nach. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,4 Prozent gestiegen.

Neben der SNB, deren geldpolitische Lagebeurteilung um 9:30 Uhr auf dem Programm steht, und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag stand die UBS im Zentrum des Interesses. Die Aktien sanken um 0,5 Prozent. Bei der Grossbank kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der langjährige Leiter des Vermögensverwaltungsgeschäfts, Jürg Zeltner, tritt zum Jahresende zurück und verlässt das Institut im kommenden Jahr. Zu seinem Nachfolger wurde Martin Blessing ernannt. Der ehemalige Chef der Commerzbank leitet derzeit das Schweizer Geschäft der UBS.

Der Aktien von UBS-Rivale Credit Suisse verloren 0,8 Prozent. Auch die Versicherungsaktien gaben meist nach. Die Anteile der Swiss Re legten gegen den Trend 0,2 Prozent zu.

Am Nachmittag wird neben er EZB auch die Bank von England (BoE) ihren Zinsbeschluss veröffentlichen. Zinsänderungen werden weder von EZB noch von BoE und SNB erwartet. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank wie erwartet den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 1,25 bis 1,5 Prozent angehoben und weitere Straffungen in Aussicht gestellt. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Schritte nach oben folgen.

Auch die als wenig konjunktursensitiv geltenden Indexschwergewichte schwächten sich ab. Die Pharmawerte Novartis und Roche ermässigten sich um 0,5 und 0,2 Prozent. Die Nestle-Aktien verloren 0,7 Prozent.

Bei den meist schwächer tendierenden Aktien zyklischer Firmen fielen die Anteile von Swatch mit einem Kursplus von 1,8 Prozent auf. Barclays und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) empfehlen die Titel des Uhrenkonzerns zum Kauf. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)