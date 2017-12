Schweizer Börse wird wenig verändert erwartet

Zürich, 20. Dez (Reuters) - An der Schweizer Börse dürften sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten. Zwar hat der US-Senat der Steuerreform von Präsident Donald Trump zugestimmt. Bevor das Gesetzeswerk in Kraft treten kann, muss das Repräsentantenhaus allerdings erneut darüber abstimmen. “Bis die Reform nicht unter Dach und Fach ist, werden sich die Anleger vorsichtig verhalten”, sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9404 Punkten geringfügig höher. Der SMI-Future gab 0,2 Prozent auf 9305 Zähler nach. Am Dienstag war der Leitindex um 0,6 Prozent gesunken.

Ihren Blick dürften die Anleger etwa auf ABB richten. Der Umbau des Elektrotechnikkonzerns schlägt mit Millionenkosten zu Buche. Das Betriebsergebnis (Ebita) dürften die Massnahmen im vierten Quartal mit rund 150 Millionen Dollar belasten und auf Stufe Reingewinn rechnet das Unternehmen zusätzlich mit einer Belastung von 75 Millionen Dollar. Vorbörslich wurden die ABB-Aktien als einziger Bluechip um 0,6 Prozent tiefer indiziert.

Um 4,1 Prozent höher angeschrieben wurden die Dufry-Aktien. Paul Singer aus New York ist einer Pflichtmitteilung an die Schweizer Börse SIX zufolge mit 5,6 Prozent an dem Duty-free-Shop-Betreiber beteiligt. Die Anteile von Idorsia wurden um 3,1 Prozent höher indiziert. Die Biotech-Firma hat mit dem Pharmakonzern Roche eine Forschungskooperation im Bereich Krebs-Immuntherapie vereinbart, die ihre abhängig vom Fortschritt des Projekts mehr als 400 Millionen Franken einbringen könnte. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)