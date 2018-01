Schweizer Börse dürfte freundlich ins neue Jahr starten

Zürich, 03. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch eine Spur höher erwartet. Am ersten Handelstag im neuen Jahr dürften sich die Aktivitäten der Marktteilnehmer noch in Grenzen halten. “Viele Anleger werden erst kommende Woche zurück am Markt erwartet”, sagte ein Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9409 Zählern um 0,3 Prozent höher. Der SMI Future notierte mit 9295 Punkten um 0,3 Prozent fester. Am letzten Handelstag 2017 am Freitag war der Leitindex um 0,3 Prozent gesunken, hatte das Gesamtjahr aber um rund 14 Prozent höher beendet.

Die Vorgaben aus den USA seien freundlich. Aber in Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Wegen der am Abend erwarteten Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Offenmarktausschuss-Sitzung der US-Notenbank könnten sich die Anleger zurückhalten. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise über die Geldpolitik der Fed im laufenden Jahr. Ausserdem steht das Stimmungsbarometer der US-Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

Die Aktien von Basilea wurden vorbörslich um 0,3 Prozent höher indiziert. Der Arzneimittelhersteller hat mit der Behandlung des ersten Patienten im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Adult Brain Tumor Consortium zur Erprobung des Onkologie-Medikamentenkandidaten (BAL101553) in Kombination mit einer Standard-Strahlentherapie bei neu diagnostiziertem Hirntumor begonnen. In dieser Studie werden die Sicherheit und Verträglichkeit der oralen Darreichungsform untersucht.

Der Pharmakonzern Novartis hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Mittel Kisqali zur Behandlung von Brustkrebs den Status der “Breakthrough Therapy” erhalten. Der Titel wurde im vorbörslichen Handel ebenfalls um 0,3 Prozent fester angezeigt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)