Händler erwarten Erholung der Schweizer Börse - Richemont im Fokus

Zürich, 11. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag etwas höher erwartet. Nach den Verlusten vom Vortag setzen Händler auf eine technische Erholung. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9523 Punkten praktisch auf dem Niveau vom Mittwoch. Der SMI-Future rückte 0,1 Prozent auf 9434 Zähler vor. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,9 Prozent gesunken.

Die Bilanzsaison nimmt allmählich Fahrt auf. In der Schweiz machte Richemont Angaben zum Weihnachtsquartal. Der Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz von Oktober bis Dezember um sieben Prozent auf 3,12 Milliarden Euro und schnitt damit in etwa wie von Analysten erwartet ab. Die Aktien wurden vorbörslich um 0,8 Prozent höher indiziert.

Auch der Schraubenhändler Bossard, der Motorradhersteller KTM und der Asset-Manager Partners Group veröffentlichten erste Zahlen für das abgelaufene Jahr. In den USA legt am Nachmittag mit der Bank of America die erste Grossbank ihr Ergebnis vor. Wegen der US-Steuerreform erwarten Analysten bei allen grossen Geldhäusern einen starken Gewinnrückgang. Am Freitag werden die Ergebnisse der Banken JP Morgan und Wells Fargo sowie des Vermögensverwalters Black Rock erwartet.

Impulse könnte zudem die Europäischen Zentralbank (EZB) liefern, die das Protokoll der Dezember-Sitzung vorlegt. Analysten erhoffen sich davon Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung im Euro-Raum. In diesem Zusammenhang dürfte auch die erste Schätzung zum Wachstum in Deutschland auf Interesse stossen.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold