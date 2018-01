Schweizer Börse wird eine Spur fester erwartet

Zürich, 15. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte wenig verändert bis leicht höher in die neue Handelswoche starten. Der Rekordlauf der Wall Street könnte den Beteiligungspapieren im Verlauf Auftrieb geben, sagten Händler. Das Geschäft dürfte aber ruhig verlaufen, da die Märkte in den USA wegen des Martin Luther King-Feiertages geschlossen bleiben und damit wichtige Impulse fehlen. Auch stehen keine massgeblichen Konjunkturdaten auf dem Programm.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9547 Punkten praktisch auf dem Niveau vom Freitag. Der SMI-Future rückte geringfügig auf 9454 Zähler vor. Am Freitag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Im Blick haben dürften die Anleger den Nahrungsmittelhersteller Hügli. Der Fleischverarbeiter Bell will die auf Fertigprodukte spezialisierte Firma übernehmen. Bell hält nach Angaben vom Montag bereits die Hälfte des Hügli-Kapitals und kontrolliert 65 Prozent der Stimmrechte. Für die noch nicht in seinem Besitz befindlichen Hügli-Aktien will das Unternehmen 915 Franken je Aktie bezahlen, entsprechend einer Prämie von 14,4 Prozent auf den Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage. Das Angebot bewertet den börsennotierten Unternehmensteil mit 256 Millionen Franken. Finanzieren will Bell den Zukauf durch eine Kapitalerhöhung und die Ausgabe einer Anleihe.

Vom Asset-Manager Partners Group verwalteten und beratenen Fonds sind aus dem Vakuumventile-Hersteller VAT ausgestiegen. Die VAT-Aktien wurden vorbörslich um 0,9 Prozent tiefer indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)