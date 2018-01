Schweizer Börse startet leichter - Schwergewicht Roche bremst

Zürich, 15. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag leicht nachgegeben. Vor allem die Kursschwäche von Pharmaschwergewicht Roche drückte den Markt in die Verlustzone. Sonst hielten sich die Kursänderungen in engen Grenzen. Die Anleger seien grundsätzlich positiv gestimmt, allerdings fehlen frische Kaufimpulse, sagte ein Händler. “Es dürfte wohl ruhig bleiben.” In den USA bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Day geschlossen und massgebliche Konjunkturdaten stehen keine auf dem Programm. Der SMI sank um 0,1 Prozent auf 9536 Zähler. Am Freitag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Die Anleger richteten ihren Blick auf Hügli und Bell. Die Hügli-Aktien schossen nach einem Übernahmeangebot von Bell 13 Prozent auf 910 Franken hoch. Der Fleischverarbeiter hält nach Angaben vom Montag bereits die Hälfte des Hügli-Kapitals und kontrolliert 65 Prozent der Stimmrechte. Für die noch nicht in seinem Besitz befindlichen Hügli-Aktien will das Unternehmen 915 Franken je Aktie bezahlen, entsprechend einer Prämie von 14,4 Prozent auf den Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage. Die Bell-Anteile stiegen um 2,8 Prozent.

Die Roche-Genussscheine fielen um 1,1 Prozent auf 243,15 Franken. SocGen hat die Empfehlung auf “Sell” von “Hold” zurückgenommen und das Kursziel auf 190 von 250 Franken gesenkt. Die Titel von Rivale Novartis verloren 0,5 Prozent.

Die Nestle-Aktien stiegen um 0,3 Prozent. Bei dem Lebensmittelkonzern fragen sich die die Anleger, ob der italienische Schokoladehersteller Ferrero das USA-Süsswarengeschäft kauft.

Uneinheitlich zeigten sich Aktien zyklischer Firmen. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Personalvermittlers Adecco und des Luxusgüterherstellers Richemont büssten Terrain ein. Die Aktien der Sanitärtechnikfirma Geberit, des Zementherstellers LafargeHolcim und des Prüfkonzerns SGS machten Boden gut.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS legten jeweils 0,3 Prozent zu. Auch zu Versicherungswerten griffen die Anleger. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)