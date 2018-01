Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Novartis im Fokus

Zürich, 24. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wenig verändert erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa die Gewinne nicht halten konnten, und aus Asien seien leicht negativ. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9564 Punkten um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future war mit 9464 Zählern eine Spur fester. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,2 Prozent gewonnen.

Der Verlauf dürfte nach Ansicht von Händlern stark davon beeinflusst werden, wie die Anleger auf den Jahresabschluss von Novartis reagieren. Der Pharmariese traut sich nach Jahren der Stagnation wieder Wachstum zu. 2017 belief sich der Gewinn auf 7,7 Milliarden Dollar und der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 49,1 Milliarden Dollar. 2018 soll der Umsatz um einen niedrigen bis mittleren Prozentbetrag steigen. Der bereinigte Betriebsgewinn dürfte im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Die Aktionäre sollen 2,80 Franken Dividende je Aktie erhalten, fünf Rappen mehr als zuletzt. Vorbörslich wurde die schwergewichtige Aktie um 0,6 Prozent höher indiziert.

Die Anteile von Barry Callebaut waren vorbörslich um 0,3 Prozent höher angezeigt. Der Schokoladekonzern hat im ersten Quartal zwar einen um 0,7 Prozent geringeren Umsatz von 1,872 Milliarden Franken erzielt. Aber die Verkaufsmenge stieg um acht Prozent auf 532.165 Tonnen. Die mittelfristigen Ziele wurden bekräftigt.

Impulse könnten zudem am Nachmittag von US-Konjunkturdaten erwartet werden, hiess es. Um 15.45 Uhr würden mit dem gewerblichen Markit-Einkaufsmanagerindex die ersten wichtigen Zahlen in der aktuellen Woche veröffentlicht, sagte ein Händler. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)