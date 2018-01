Schweizer Börse vor EZB leichter gesehen - Clariant im Fokus

Zürich, 25. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag eine Spur schwächer erwartet. Negative Vorgaben aus Fernost und der schwache Dollar dämpften die Risikobereitschaft, sagten Händler. Der am Nachmittag erwartete Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte die Investitionsbereitschaft zusätzlich bremsen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer mit 9537 Punkten. Der SMI Future sank um 0,25 Prozent auf 9444 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Analysten rechnen nicht mit einer Zinsänderung der EZB. Einige Börsianer hoffen aber, dass EZB-Chef Mario Draghi verbal gegen den Euro-Anstieg intervenieren wird. Es werde eine Bekräftigung der Aussage erwartet, dass die EZB die Schlüsselzinsen noch weit nach Ende der Anleihenkäufe auf dem aktuellen Niveau von 0,0 Prozent halten will. Die EZB veröffentlicht die Zinsentscheidung um 13.45 Uhr (MEZ) und die Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi beginnt um 14.30 Uhr.

Im Fokus der Anleger stehen bis dahin Spezialsituationen. Vor allem der unerwartete Ausstieg von White Tale beim Chemiekonzern Clariant sorgt laut Händlern für Aufsehen. Der aktivistische Aktionär verkauft die ein Viertel grosse Beteiligung am Basler Konzern an das saudische Chemieunternehmen Sabic. Vorbörslich wurde die Aktie um 0,6 Prozent tiefer indiziert.

Die Anteile von Aryzta brachen vorbörslich um elf Prozent ein. Der Backwarenhersteller hat eine Gewinnwarnung abgegeben und geht neu davon aus, dass der Betriebsgewinn in den Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende Juli) um einen Fünftel unter dem des Vorjahres liegen wird.

