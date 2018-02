Schweizer Börse wird schwächer erwartet

Zürich, 05. Feb (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Montag tiefere Kurse erwartet. Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien dürften sich die hiesigen Aktien nicht entziehen können, sagten Händler. “Jetzt kommt die Korrektur, von der die Anleger immer wieder gesprochen haben”, sagte ein Börsianer. Die Wall Street hatte am Freitag ihren Rekordlauf beendet und 2,5 Prozent eingebüsst.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9152 Punkten um 0,8 Prozent tiefer. Der SMI Future notierte mit 9063 Zählern um 0,8 Prozent schwächer. In der Vorwoche hatte der Leitindex mehr als drei Prozent eingebüsst und damit den grössten Wochenverlust seit dem 11. August verzeichnet.

Der rasche und starke Anstieg der Anleihenrenditen hat den Anlegern tiefe Sorgenfalten ins Gesicht gezeichnet. Wegen der weltweit brummenden Konjunktur und nach unerwartet guten US-Arbeitsmarktdaten befürchten Anleger, dass die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel rascher und stärker strafft als bisher erwartet.

Die Fed hat im Dezember die Zinsen um einen Viertelpunkt hochgesetzt - auf die Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Auf der jüngsten Sitzung Ende Januar haben die Währungshüter die Tür für eine weitere Erhöhung im März weit aufgestossen. Manche Experten erwarten, dass danach noch drei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr folgen könnten.

Ein Kursrückgang bietet aber auch Chancen. “Unser globaler Investmentausschuss berücksichtigt das solide Wirtschafts- und Ertragswachstum und sieht die neueste Entwicklung als gesunde Korrektur. Das bietet gute Kaufgelegenheiten in Aktien”, kommentierten die Analysten der Credit Suisse. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)