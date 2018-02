Händler erwarten Erholung an Schweizer Börse

Zürich, 07. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch höher gesehen. Händler erwarteten angesichts der Erholung der Wall Street auch in der Schweiz Kursgewinne. Wie stark diese ausfallen und ob sie ausgebaut werden können, dürfte einmal mehr davon abhängen, ob sich die Anleger ein Herz fassten und Anschlusskäufe tätigten, hiess es am Markt.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI um 0,5 Prozent höher mit 8880 Punkten. Der SMI Future sank dagegen um 0,3 Prozent auf 8761 Zähler. Am Dienstag war der Leitindex um 2,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit April 2017 gefallen.

Die US-Börsen drehten nach Börsenschluss in Europa deutlich ins Plus. Der Dow Jones beendete die Sitzung 2,3 Prozent höher.

Die Analysten der Credit Suisse rechnen mit weiterhin volatilen Aktienkursen. Die Anleger dürften sich wahrscheinlich auf Reden von Zentralbankern konzentrieren, um einzuschätzen, wie die US-Notenbank Fed auf die Andeutung eines höheren Lohndrucks reagieren könnte. Sollte sich die Volatilität an den Finanzmärkten bis zum März fortsetzen, erwartet die Bank beruhigende Äusserungen der Zentralbanker, die zu einer Marktstabilisierung beitragen dürften. “Aktien sollten ihren Aufwärtstrend dann wegen der starken fundamentalen Lage wieder aufnehmen.”

Der Telekomkonzern Swisscom steht nach einem verhaltenen Jahr auf die Kostenbremse. Der Gewinn 2017 ging um 2,2 Prozent auf 1,568 Milliarden Franken zurück. Die Aktionäre sollen wie erwartet eine stabile Dividende von 22 Franken je Aktie erhalten. Dem Preisdruck will Swisscom mit weiteren Kostensenkungen von 100 Millionen Franken jährlich entgegentreten. 2018 werden stabile Werte für Umsatz und Betriebsergebnis Ebitda erwartet. Vorbörslich wurde die Aktie um 0,6 Prozent höher indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)