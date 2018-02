Schweizer Börse - Händler erwarten Erholung

Zürich, 12. Feb (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Montag höhere Kurse erwartet. Den positiven Vorgaben aus den USA und aus China werde sich die Schweiz wohl anschliessen und nach der Korrektur der vergangenen Sitzungen zu einer Gegenbewegung ansetzen. Wie stark sich die Kurse erholen könnten, dürfte davon abhängen, ob im Verlauf Anschlusskäufe einsetzen, sagten Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 1,2 Prozent höher mit 8783 Punkten. Der SMI Future stieg um 1,5 Prozent auf 8694 Zähler. In der Vorwoche hat der Leitindex mehr als fünf Prozent eingebüsst und steht nun rund neun Prozent unter dem am 24. Januar erreichten Rekordhoch.

Am Freitag hatten sich die US-Märkte nach Börsenschluss in Europa aufgerafft und deutlich in der Gewinnzone geschlossen. Auf Wochensicht haben die US-Indizes mehr als fünf Prozent verloren.

Die Händler hofften, dass die im Laufe der Woche erwarteten Firmenabschlüsse zur Aufhellung der Stimmung beitragen. Veröffentlicht werden unter anderem die Zahlen der Grossbank Credit Suisse, des Chemiekonzerns Clariant und des Nahrungsmittelriesen Nestle. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)