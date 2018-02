Schweizer Börse dürfte Erholung fortsetzen

Zürich, 13. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag fester gesehen. Die Händler hofften auf eine Fortsetzung des Erholungstrends vom Montag. Die Vorgaben aus den USA und aus Teilen Fernosts seien gut. “Die Bäume werden aber nicht gleich wieder in den Himmel wachsen. Vielmehr müssen wir uns an volatilere Märkte gewöhnen”, sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8832 Zählern um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future legte um 0,1 Prozent auf 8719 Punkte zu. Am Montag hatte der Leitindex um 1,6 Prozent höher geschlossen.

Die Wall Street stieg um 1,7 Prozent und der Index für asiatisch-pazifische Werte ausserhalb Japans notierte ein Prozent fester. Einzig in Japan machte der erstarkte Yen den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Im Fokus der Anleger stehen Konjunkturzahlen und Firmenergebnisse. Dabei dürften die am Mittwoch erwarteten US-Konsumentenpreise die grösste Beachtung finden. Ebenfalls am Mittwoch wird die Grossbank Credit Suisse ihre Ergebnisse vorlegen. Am Donnerstag folgt der Nahrungsmittelriese Nestle mit den Zahlen

Die Aktien der Bank Vontobel wurden vorbörslich um 1,6 Prozent höher indiziert. Der Vermögensverwalter hat bei Profi-Anlegern und vermögenden Privatkunden insgesamt 5,9 Milliarden Franken Neugeld eingesammelt. Die betreuten Kundenvermögen kletterten auf den Rekordstand von 186,6 Milliarden Franken. Der Gewinn sackte dagegen auf 209 Millionen Franken ab. Der Gewinn lag aber leicht über Analystenerwartungen. Im laufenden Jahr peile die Bank trotz anhaltenden Margendrucks eine Erhöhung der Profitabilität an. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)